Shahjahanpur News: छठ पूजा घाट पर तैयारियों का डीएम ने लिया जायजा

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डीएम ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए। सभी अधिकारी आपसी समन्वय से काम करें और व्यवस्थाओं की नियमित निगरानी करें। उन्होंने छठ पर्व से पहले सभी घाटों को स्वच्छ और सुरक्षित बनाने के निर्देश दिए। साथ ही व्यवस्थाओं में किसी तरह की लापरवाही न बरतने की हिदायत दी।रेलवे स्टेशन पर पीने के पानी की गुणवत्ता जांचीशाहजहांपुर। छठ पूजा पर यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए शुक्रवार को रेलवे स्टेशन पर पानी की जांच की गई।वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक महेश यादव के निर्देश पर सीएचआई त्रिलोक चंद्र ने पानी के बूथों की सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। इस दौरान पीने के पानी में क्लोरीन की मात्रा भी जांची गई। सीएचआई के अनुसार, पानी में क्लोरीन की मात्रा निर्धारित मानक के अनुरूप पाई गई। रेलवे की ओर से त्योहार के दौरान यात्रियों को स्वच्छ पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए व्यवस्थाओं पर नजर रखी जा रही है। संवाद