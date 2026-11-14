Shahjahanpur News: छठ पूजा घाट पर तैयारियों का डीएम ने लिया जायजा
बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 01:36 AM IST
Updated Sat, 14 Nov 2026 01:36 AM IST
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शाहजहांपुर। छठ पर्व के मद्देनजर डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने नगर आयुक्त सौम्या गुरुरानी के साथ शुक्रवार को लोधीपुर स्थित खन्नौत नदी के छठ घाट का निरीक्षण किया। उन्होंने घाट पर साफ-सफाई, प्रकाश, मोबाइल टॉयलेट, चेंजिंग रूम, बैरिकेडिंग और सेल्फी प्वाइंट की व्यवस्था समय से पूरी करने के निर्देश दिए।
डीएम ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए। सभी अधिकारी आपसी समन्वय से काम करें और व्यवस्थाओं की नियमित निगरानी करें। उन्होंने छठ पर्व से पहले सभी घाटों को स्वच्छ और सुरक्षित बनाने के निर्देश दिए। साथ ही व्यवस्थाओं में किसी तरह की लापरवाही न बरतने की हिदायत दी।
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रेलवे स्टेशन पर पीने के पानी की गुणवत्ता जांची
शाहजहांपुर। छठ पूजा पर यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए शुक्रवार को रेलवे स्टेशन पर पानी की जांच की गई।
वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक महेश यादव के निर्देश पर सीएचआई त्रिलोक चंद्र ने पानी के बूथों की सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। इस दौरान पीने के पानी में क्लोरीन की मात्रा भी जांची गई। सीएचआई के अनुसार, पानी में क्लोरीन की मात्रा निर्धारित मानक के अनुरूप पाई गई। रेलवे की ओर से त्योहार के दौरान यात्रियों को स्वच्छ पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए व्यवस्थाओं पर नजर रखी जा रही है। संवाद
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डीएम ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए। सभी अधिकारी आपसी समन्वय से काम करें और व्यवस्थाओं की नियमित निगरानी करें। उन्होंने छठ पर्व से पहले सभी घाटों को स्वच्छ और सुरक्षित बनाने के निर्देश दिए। साथ ही व्यवस्थाओं में किसी तरह की लापरवाही न बरतने की हिदायत दी।
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रेलवे स्टेशन पर पीने के पानी की गुणवत्ता जांची
शाहजहांपुर। छठ पूजा पर यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए शुक्रवार को रेलवे स्टेशन पर पानी की जांच की गई।
वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक महेश यादव के निर्देश पर सीएचआई त्रिलोक चंद्र ने पानी के बूथों की सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। इस दौरान पीने के पानी में क्लोरीन की मात्रा भी जांची गई। सीएचआई के अनुसार, पानी में क्लोरीन की मात्रा निर्धारित मानक के अनुरूप पाई गई। रेलवे की ओर से त्योहार के दौरान यात्रियों को स्वच्छ पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए व्यवस्थाओं पर नजर रखी जा रही है। संवाद
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