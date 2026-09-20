Shahjahanpur News: एड्स से जुड़ी भ्रांतियां दूर करके बचाव के बताए उपाय
बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 01:07 AM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 01:07 AM IST
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तिलहर। स्वास्थ्य विभाग की ओर से शनिवार को सुबह द रेनेसां एकेडमी में एड्स जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग के विषय विशेषज्ञों की टीम ने विद्यार्थियों को एचआईवी संक्रमण से जुड़ी भ्रांतियों, एड्स होने के कारणों और बचाव के उपायों की जानकारी दी।
स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि एचआईवी संक्रमण से बचाव के लिए जागरूकता और सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। प्रधानाचार्य सुरेंद्र कुमार सिंह ने कार्यक्रम में दी गई जानकारी को गंभीरता से लेने और अपने आसपास के लोगों को भी एड्स के प्रति जागरूक करने का आह्वान किया। इस मौके पर शिक्षक रिजवान सहित अन्य शिक्षिकाएं और तमाम छात्र-छात्राएं मौजूद रहे। संवाद
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स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि एचआईवी संक्रमण से बचाव के लिए जागरूकता और सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। प्रधानाचार्य सुरेंद्र कुमार सिंह ने कार्यक्रम में दी गई जानकारी को गंभीरता से लेने और अपने आसपास के लोगों को भी एड्स के प्रति जागरूक करने का आह्वान किया। इस मौके पर शिक्षक रिजवान सहित अन्य शिक्षिकाएं और तमाम छात्र-छात्राएं मौजूद रहे। संवाद
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