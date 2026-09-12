दीक्षारंभ, विद्यार्थी के जीवन में दीक्षांत तक की यात्रा का शुभारंभ : प्राचार्य

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कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश आर्य प्रतिनिधि सभा की उप प्रधान डॉ. गायत्री दीक्षित, प्राचार्य प्रो. सुरचना त्रिवेदी व छात्राओं ने वैदिक मंत्रोच्चार, यज्ञ-पूजन और शांति पाठ के साथ किया। प्राचार्य ने छात्राओं से अनुशासन, परिश्रम, नैतिक मूल्यों और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया।कुलानुशासक प्रो. दुर्गावती सिंह ने छात्राओं को अनुशासन में रहने के लिए प्रेरित किया। डॉ. सारिका अग्रवाल ने महाविद्यालय की आचार संहिता की जानकारी दी। इस मौके पर प्रो. रूपांशुमाला, डॉ. विजय गुप्ता, डॉ. श्वेता सक्सेना, डॉ. ज्योति गुप्ता आदि मौजूद रहीं। संवाद