Shahjahanpur News: भगवान राम की बाल लीलाओं का वर्णन सुन भावविभोर हुए श्रद्धालु

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संत विष्णुकांत महाराज के सान्निध्य चल रही कथा में कथा व्यास ने कहा कि भगवान राम ने बचपन से ही अपने आचरण से परिवार और समाज के लिए आदर्श प्रस्तुत किए। राम की बाल लीलाओं का श्रवण करने से मन को शांति मिलती है और व्यक्ति को अच्छे संस्कार अपनाने की प्रेरणा मिलती है। विज्ञापन

कथा के दौरान भगवान श्रीराम के बाल स्वरूप और उनकी लीलाओं का प्रसंग सुनकर श्रद्धालु भावविभोर हो उठे। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं ने जय श्रीराम के जयकारे लगाए। आयोजन में धर्मेंद्र अवस्थी, कल्पना अवस्थी, राजू शर्मा, जयनारायण वाजपेयी, प्राणेश्वर पांडे, प्रांशु पांडे सहित कई लोगों का सहयोग रहा। संवाद संत विष्णुकांत महाराज के सान्निध्य चल रही कथा में कथा व्यास ने कहा कि भगवान राम ने बचपन से ही अपने आचरण से परिवार और समाज के लिए आदर्श प्रस्तुत किए। राम की बाल लीलाओं का श्रवण करने से मन को शांति मिलती है और व्यक्ति को अच्छे संस्कार अपनाने की प्रेरणा मिलती है।कथा के दौरान भगवान श्रीराम के बाल स्वरूप और उनकी लीलाओं का प्रसंग सुनकर श्रद्धालु भावविभोर हो उठे। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं ने जय श्रीराम के जयकारे लगाए। आयोजन में धर्मेंद्र अवस्थी, कल्पना अवस्थी, राजू शर्मा, जयनारायण वाजपेयी, प्राणेश्वर पांडे, प्रांशु पांडे सहित कई लोगों का सहयोग रहा। संवाद

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पुवायां। गांव जेबा स्थित सिद्धेश्वरनाथ शिव मंदिर परिसर में चल रही श्रीरामकथा में कथा व्यास अरविंद दीक्षित ने भगवान श्रीराम की बाल लीलाओं का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि भगवान श्रीराम का जीवन मर्यादा, संस्कार और आदर्शों से परिपूर्ण है। उनके बाल स्वरूप की लीलाएं श्रद्धालुओं को सहज ही अपनी ओर आकर्षित करती हैं।