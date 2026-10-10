Shahjahanpur News: अमावस्या पर शीतला देवी मंदिर में पहुंचे श्रद्धालु

विज्ञापन

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

शीतला देवी मंदिर कमेटी के अध्यक्ष महंत पं. योगेश शर्मा ने बताया कि मंदिर काफी प्राचीन है। यहां श्रद्धा के साथ पूजा-अर्चना करने आने वाले भक्तों की मनोकामना माता पूरी करती हैं। अमावस्या के मेले में बच्चों ने भी दुकानों पर जमकर खरीदारी की। मेले में पंडित योगेश शर्मा, अवनीश अग्निहोत्री, पुष्पेंद्र मिश्रा, संदीप शर्मा, नीलू, मोहित भोजवाल, आदित्य शर्मा, राधे वर्मा सहित पुलिस बल मौजूद रहा। संवादभजन संध्या में रमेश बाबा को दी श्रद्धांजलिशाहजहांपुर। कृष्णानगर स्थित श्रीकृष्ण मंदिर में वृंदावन के रमेश बाबा के निकुंज धाम गमन पर श्रद्धांजलि देने के लिए भजन संध्या का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सबसे पहले रमेश बाबा के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इसके बाद कार्तिक शर्मा, अंकित शर्मा, देवेंद्र खुराना, नवीन सचदेव और अंकित सचदेव ने भजनों की प्रस्तुति दी। पंडित अखिलेश शास्त्री ने आरती की और प्रसाद बांटा।सदस्य मोहन ग्रोवर ने बताया कि अगला संकीर्तन 14 अक्तूबर को सत्यम टंडन के आवास पर होगा। वहीं, 11 अक्तूबर से नीरू माता मंदिर में श्री दुर्गा पूजा शुरू होगी। प्रतिदिन सुबह सात से आठ बजे तक हवन होगा। 17 अक्तूबर को रात 8:30 बजे माता की चौकी और 18 अक्तूबर को भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान सुशील नारंग, सुमित मेहरोत्रा, धर्मवीर कश्यप, मनोज वाजपेयी आदि श्रद्धालु मौजूद रहे। संवादकल निकलेगी श्रीराम की बरातखुदागंज। शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन रविवार को नगर में भगवान श्रीराम की बरात निकाली जाएगी। शाम चार बजे रामलीला प्रांगण से शुरू होकर शोभायात्रा सदर, नयागंज, मुख्य बाजार, हनुमान गली, रामसहाय चौराहा, साहूकारा और निगोही मोड़ से होकर गुजरेगी। इसके बाद देवरास होते हुए स्वामी वेदांती जी के आश्रम पहुंचेगी और फिर रामलीला प्रांगण लौटेगी। कमेटी अध्यक्ष संजय गुप्ता ने बताया कि 16 दिनों तक रामलीला का मंचन होगा। 26 अक्तूबर को रावण वध के बाद राजगद्दी शोभायात्रा निकलेगी। संवादभागवत कथा के बाद हवन और भंडारा संपन्नकुर्रियाकलां। नगला बनवारी गांव में चल रही श्रीमद्भागवत कथा का शुक्रवार को विश्राम होने के बाद शनिवार को हवन का आयोजन किया गया। आचार्य ने यजमानों से हवन कुंड में विधि-विधान से पूर्णाहुति कराई। इसके बाद भंडारे में कन्याभोज कराया गया। बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। आयोजन की व्यवस्था में बबलू यादव, आशीष, वीरेंद्र, आशुतोष और लल्ला बाबा आदि का सहयोग रहा। संवाद