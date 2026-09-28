देश का हर बच्चा शिक्षित होगा, तभी विकास : रुद्र

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रुद्र त्रिपाठी वाहिनी की ओर निगोही रोड स्थित एक मैरिज लॉन में आयोजित हिंदू हुंकार सम्मेलन में बोल रहे थे। अखंड हिंदू-अखंड हिंदुस्तान का नारा देते हुए उन्होंने कहा कि बच्चों को राजनीति से दूर रखना चाहिए। गोमाता की हत्या संगठन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। मुख्य अतिथि बालाजी धाम खुटार के पुजारी अनिल पांडे ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इससे पूर्व जिलाध्यक्ष विमल मिश्रा, विपुल मिश्रा, गौरव वर्मा, अर्चना अवस्थी सहित कई कार्यकर्ताओं राष्ट्रीय अध्यक्ष का माला पहनाकर स्वागत किया। संवाद

पुवायां। अखंड हिंदू वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रुद्र त्रिपाठी ने कहा कि देश का हर बच्चा शिक्षित होगा, तभी देश का विकास हो सकता है।