Shahjahanpur News: पेंशन में विभेद खत्म करने की उठाई मांग
बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 01:06 AM IST
Updated Wed, 30 Sep 2026 01:06 AM IST
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शाहजहांपुर। सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर एसोसिएशन ने मंगलवार को जीआईसी मैदान पर पहले बैठक की। इसके बाद प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन नायब तहसीलदार अपूर्वा सिंह को दिया।
इसमें बताया गया कि 10 वर्ष के अंतराल पर वेतन आयोगों का गठन किया जाता रहा है। सरकार की ओर से देर से ही सही 16 जनवरी 2025 को आठवें वेतन आयोग की घोषणा की गई। इसके बाद सरकार ने एक जनवरी 2026 के पूर्व और पश्चात के पेंशनरों की पेंशन में विभेद पैदा करने का कानून बना दिया। इससे पूरे प्रदेश के पेंशनरों में रोष व्याप्त है।
मांग की गई कि पेंशनरों में तिथि के आधार पर विभेद पैदा करने वाले अंश को समाप्त किया जाए। इस दौरान अध्यक्ष एमएमए खान, संत कुमार विश्वकर्मा, सुशील सक्सेना, बनवारी लाल, नन्हें लाल, जागेश कुमार, रामलड़ैते यादव, आनंद गुप्ता आदि मौजूद रहे। संवाद
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इसमें बताया गया कि 10 वर्ष के अंतराल पर वेतन आयोगों का गठन किया जाता रहा है। सरकार की ओर से देर से ही सही 16 जनवरी 2025 को आठवें वेतन आयोग की घोषणा की गई। इसके बाद सरकार ने एक जनवरी 2026 के पूर्व और पश्चात के पेंशनरों की पेंशन में विभेद पैदा करने का कानून बना दिया। इससे पूरे प्रदेश के पेंशनरों में रोष व्याप्त है।
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मांग की गई कि पेंशनरों में तिथि के आधार पर विभेद पैदा करने वाले अंश को समाप्त किया जाए। इस दौरान अध्यक्ष एमएमए खान, संत कुमार विश्वकर्मा, सुशील सक्सेना, बनवारी लाल, नन्हें लाल, जागेश कुमार, रामलड़ैते यादव, आनंद गुप्ता आदि मौजूद रहे। संवाद
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