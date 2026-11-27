Shahjahanpur News: सुबोध की घातक गेंदबाजी से क्राउन वॉरियर्स ने दर्ज की जीत
बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2026 01:07 AM IST
Updated Fri, 27 Nov 2026 01:07 AM IST
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शाहजहांपुर। कैंट स्थित मैदान पर खेले जा रहे शाहजहांपुर टी-20 क्रिकेट टूर्नामेंट में क्राउन वॉरियर्स ने किंग इलेवन को छह विकेट से हरा दिया। सुबोध शुक्ला की शानदार गेंदबाजी जीत की अहम वजह रही। उन्होंने पांच विकेट हासिल किए।
टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी किंग इलेवन की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में आठ विकेट खोकर 105 रन बनाए। टीम की ओर से निखिल सिंह ने 33 और निजाकत खान ने 21 रनों का योगदान दिया। क्राउन वॉरियर्स की ओर से सुबोध शुक्ला ने पांच विकेट झटके। जवाब में क्राउन वॉरियर्स ने चार विकेट खोकर 107 रन बनाते हुए लक्ष्य हासिल कर लिया। टीम की ओर से इरफान खान ने 34 रन बनाए और जीत में अहम योगदान दिया। संवाद
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मैच हुआ निरस्त
जीएफ कॉलेज मैदान पर मयूर स्पोर्टिंग की ओर से होने वाला मैच टीमें नहीं आने के कारण निरस्त कर दिया गया। आयोजक मयूर खन्ना ने बताया कि मैच की तिथि जल्द ही घोषित की जाएगी।
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टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी किंग इलेवन की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में आठ विकेट खोकर 105 रन बनाए। टीम की ओर से निखिल सिंह ने 33 और निजाकत खान ने 21 रनों का योगदान दिया। क्राउन वॉरियर्स की ओर से सुबोध शुक्ला ने पांच विकेट झटके। जवाब में क्राउन वॉरियर्स ने चार विकेट खोकर 107 रन बनाते हुए लक्ष्य हासिल कर लिया। टीम की ओर से इरफान खान ने 34 रन बनाए और जीत में अहम योगदान दिया। संवाद
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मैच हुआ निरस्त
जीएफ कॉलेज मैदान पर मयूर स्पोर्टिंग की ओर से होने वाला मैच टीमें नहीं आने के कारण निरस्त कर दिया गया। आयोजक मयूर खन्ना ने बताया कि मैच की तिथि जल्द ही घोषित की जाएगी।
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