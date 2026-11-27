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टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी किंग इलेवन की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में आठ विकेट खोकर 105 रन बनाए। टीम की ओर से निखिल सिंह ने 33 और निजाकत खान ने 21 रनों का योगदान दिया। क्राउन वॉरियर्स की ओर से सुबोध शुक्ला ने पांच विकेट झटके। जवाब में क्राउन वॉरियर्स ने चार विकेट खोकर 107 रन बनाते हुए लक्ष्य हासिल कर लिया। टीम की ओर से इरफान खान ने 34 रन बनाए और जीत में अहम योगदान दिया। संवादमैच हुआ निरस्तजीएफ कॉलेज मैदान पर मयूर स्पोर्टिंग की ओर से होने वाला मैच टीमें नहीं आने के कारण निरस्त कर दिया गया। आयोजक मयूर खन्ना ने बताया कि मैच की तिथि जल्द ही घोषित की जाएगी।