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Shahjahanpur News: बाबा खाटू श्याम मंदिर में यज्ञ में रही श्रद्धालुओं की भीड़

Thu, 05 Nov 2026 01:14 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर Updated Thu, 05 Nov 2026 01:14 AM IST
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Crowd of devotees at Baba Khatu Shyam Temple
गांव रुजहा के बाबा खाटू श्याम मंदिर परिसर में यज्ञ में शामिल श्रद्धालु। संवाद - फोटो : Samvad
खुटार। गांव रुजहाकलां स्थित बाबा खाटू श्याम मंदिर की स्थापना के एक वर्ष पूरा होने पर यज्ञ का आयोजन किया गया। जिला पंचायत सदस्य आनंद पटेल उनकी पत्नी पिंकी पटेल, ओमप्रकाश, राजीव वर्मा सहित कई लोगों ने यज्ञ में आहुतियां दीं। यज्ञाचार्य अचल अवस्थी, अजय कौशल मिश्रा ने यज्ञ कराया। यज्ञ के बाद कन्या भोज और भंडारे का आयोजन किया गया। रुजहा, सिल्हुआ आदि गांवों के श्रद्धालुओं ने भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। संवाद
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