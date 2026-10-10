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Shahjahanpur News: दहेज जैसी सामाजिक कुरीति के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक किया

Sat, 10 Oct 2026 11:10 PM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 11:10 PM IST
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Created awareness about the adverse consequences of social evils like the dowry system.
जीएफ कॉलेज में कार्यशाला में बोलते डॉ.फैयाज अहमद। स्रोत: कॉलेज
शाहजहांपुर। जीएफ कॉलेज की राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) की ओर से जागरूकता अभियान के अंतर्गत दहेज प्रथा विरोधी विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें छात्र-छात्राओं और स्वयंसेवियों को दहेज जैसी सामाजिक कुरीति के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करते हुए इसके उन्मूलन का संकल्प दिलाया गया।
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अध्यक्षता करते हुए प्रो. फैयाज अहमद ने कहा कि दहेज प्रथा समाज के लिए अभिशाप है। केवल कानून बनाने से इस कुप्रथा का स्थायी समाधान संभव नहीं है, बल्कि सामाजिक मानसिकता में बदलाव लाना भी जरूरी है। मुख्य वक्ता डॉ. आयशा जेबी ने कहा कि दहेज प्रथा को समाप्त करने की शुरुआत प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं से करनी होगी। कार्यक्रम अधिकारी डॉ. दरख्शां बी ने आभार जताया। एनएसएस अधिकारी डॉ. निजामुद्दीन खान, डॉ. रईस अहमद, डॉ. रजा रसूल का सहयोग रहा। संवाद
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