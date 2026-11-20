शाहजहांपुर: संविधान बचाओ संवाद रैली में पहुंचीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा, जोरदार हुआ स्वागत
अमर उजाला नेटवर्क, शाहजहांपुर Published by: Akash Dubey Updated Fri, 20 Nov 2026 04:54 PM IST
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कांग्रेस की ओर से आयोजित संविधान बचाओ संवाद रैली में शामिल होने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना पहुंचीं। कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। लोधीपुर स्थित फार्म हाउस में आयोजित रैली में पांच जिलों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता पहुंचे।
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शुक्रवार को करीब 2:30 बजे प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना कार्यक्रम स्थल पर पहुंचीं। यहां कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका फूल-मालाओं से स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। कार्यक्रम में पांच जिलों से आए कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रहीं।
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