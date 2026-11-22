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उन्होंने बताया कि उनकी शादी 11 फरवरी 2019 को अनूप सिंह के साथ हुई थी। परिजनों के दिए दहेज से ससुराल वाले संतुष्ट नहीं थे। दहेज में 12 लाख रुपये व कार की मांग के लिए परेशान करते थे। मानसिक उत्पीड़न करते थे। दहेज के रूप में तीन बार में करीब सात लाख रुपया भी दिया, फिर भी मांग खत्म नहीं हुई। तीन नवंबर को मारपीट कर घर से निकाल दिया। सीओ सिटी देवव्रत वाजपेयी ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी गई है। संवाद

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शाहजहांपुर। तिलहर के गांव हाजी नगला निवासी मनप्रीत कौर ने रामपुर जिले के थाना मिलक क्षेत्र के धनौरा गांव निवासी पति अनूप सिंह, ससुर भूपेंद्र सिंह, सास कुलविंदर कौर, देवर अर्शदीप व चचेरा देवर युवराज सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।