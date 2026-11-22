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बताया गया कि दोनों पेड़ की छंटाई के लिए वन विभाग की अनुमति जरूरी है। विभाग की ओर से ही शाखाएं छांटकर लकड़ी का मूल्यांकन कराने के बाद वन निगम भेजने का प्रावधान है। इसके बावजूद छंटाई से पहले वन विभाग से कोई पत्राचार नहीं किया गया।वन क्षेत्राधिकारी सदर शत्रुघ्न प्रसाद के निर्देश पर वन दरोगा केपी सिंह ने वन रक्षक को मौके पर भेजकर जांच कराई। वन रक्षक ने साक्ष्यों के साथ रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेज दी है। प्रसाद ने बताया कि बिना अनुमति पेड़ों की छंटाई की गई है। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। सीओ सिटी देवव्रत वाजपेयी ने बताया कि इंस्पेक्टर आरसी मिशन से वार्ता कर मामले की जांच कराई जाएगी। संवाद