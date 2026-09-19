Shahjahanpur News: ऑनलाइन भुगतान पर शुल्क के विरोध में कांग्रेस ने जताया विरोध
बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 12:29 AM IST
Updated Sat, 19 Sep 2026 12:29 AM IST
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शाहजहांपुर। यूपीआई भुगतान पर नया शुल्क लागू करने के विरोध में शुक्रवार को कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के आवास राजभवन पहुंचकर विरोध जताया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने वित्त मंत्री जवाब दो, यूपीआई का हिसाब दो के नारे लगाए, साथ ही उनके प्रतिनिधि को ज्ञापन दिया।
दोपहर करीब 12 बजे कांग्रेस कार्यकर्ता टाउन हॉल स्थित पार्टी कार्यालय पर एकत्र हुए। यहां से वित्त मंत्री के आवास पहुंचे। सुरक्षा के दृष्टिगत मौके पर पुलिस भी तैनात रही। इस दौरान जिलाध्यक्ष रजनीश गुप्ता, पूर्व जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र दीक्षित, प्रदेश सचिव अनूप वर्मा, कृष्ण विनोद मिश्रा, पवन सिंह, गायत्री प्रकाश अवस्थी, रामजी अवस्थी, पूनम पांडेय, अनस इकबाल, अरुणोद मिश्रा, नूरे सहर बी, रफी उल हसन, सईद अंसारी, फुरकान अहमद कुरैशी, गौरव त्रिपाठी, इरफान खान आदि मौजूद रहे। संवाद
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दोपहर करीब 12 बजे कांग्रेस कार्यकर्ता टाउन हॉल स्थित पार्टी कार्यालय पर एकत्र हुए। यहां से वित्त मंत्री के आवास पहुंचे। सुरक्षा के दृष्टिगत मौके पर पुलिस भी तैनात रही। इस दौरान जिलाध्यक्ष रजनीश गुप्ता, पूर्व जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र दीक्षित, प्रदेश सचिव अनूप वर्मा, कृष्ण विनोद मिश्रा, पवन सिंह, गायत्री प्रकाश अवस्थी, रामजी अवस्थी, पूनम पांडेय, अनस इकबाल, अरुणोद मिश्रा, नूरे सहर बी, रफी उल हसन, सईद अंसारी, फुरकान अहमद कुरैशी, गौरव त्रिपाठी, इरफान खान आदि मौजूद रहे। संवाद
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