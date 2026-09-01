Shahjahanpur News: राहुल पर केस के विरोध में कांग्रेस ने निकाला कैंडल मार्च
बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 01:16 AM IST
Updated Tue, 01 Sep 2026 01:16 AM IST
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शाहजहांपुर। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज किए जाने के विरोध में सोमवार को कांग्रेस ने कैंडल मार्च निकालकर विरोध जताया। प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई।
मध्य प्रदेश से आए कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्व विधायक कुणाल चौधरी के नेतृत्व में जिला व महानगर कमेटी के पदाधिकारियों ने कैंडल मार्च निकाला। पदाधिकारी शहीद उद्यान पहुंचे और विरोध जताया। वक्ताओं ने कहा कि राहुल गांधी की आवाज दबाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करेगी।
इस मौके पर जिलाध्यक्ष रजनीश गुप्ता, महानगर अध्यक्ष तकवीम हसन खां, अशफाक उल्ला, तस्नीम खान, अदीब अहमद, फैज राजा, पवन कुमार सिंह, जकी अहमद, केवी मिश्रा, धर्मेंद्र दीक्षित, अनूप वर्मा, अनस इकबाल, पूनम पांडे, नेहा पांडे आदि मौजूद रहे। संवाद
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मध्य प्रदेश से आए कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्व विधायक कुणाल चौधरी के नेतृत्व में जिला व महानगर कमेटी के पदाधिकारियों ने कैंडल मार्च निकाला। पदाधिकारी शहीद उद्यान पहुंचे और विरोध जताया। वक्ताओं ने कहा कि राहुल गांधी की आवाज दबाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करेगी।
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इस मौके पर जिलाध्यक्ष रजनीश गुप्ता, महानगर अध्यक्ष तकवीम हसन खां, अशफाक उल्ला, तस्नीम खान, अदीब अहमद, फैज राजा, पवन कुमार सिंह, जकी अहमद, केवी मिश्रा, धर्मेंद्र दीक्षित, अनूप वर्मा, अनस इकबाल, पूनम पांडे, नेहा पांडे आदि मौजूद रहे। संवाद
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