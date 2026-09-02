Shahjahanpur News: कलशयात्रा के साथ भागवत कथा का शुभारंभ

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श्री श्याम सेवाट्रस्ट मनाएगा जन्माष्टमी महोत्सवशाहजहांपुर। श्री श्याम सेवा ट्रस्ट की ओर से श्रीकृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। बुधवार को मुख्य ट्रस्टी अशोक अग्रवाल की अध्यक्षता में बैठक हुई। सर्वसम्मति से निर्णय किया कि चार सितंबर को बरेली मोड़ स्थित श्री खाटू श्याम मंदिर में जन्माष्टमी महोत्सव आयोजित किया जाएगा। रात के समय श्री श्याम भजन और श्रीकृष्ण भक्ति गीतों का आयोजन होगा। बैठक में शिवम अग्रवाल, अल्पित अग्रवाल, आरके अग्निहोत्री, प्रखर अग्रवाल, निकिता आदि मौजूद रहे। संवादभगवान श्रीकृष्ण की बाल लीलाएं सुनकर भावविभोर हुए श्रद्धालुकुर्रियाकलां। कांट के मोहल्ला मरहैया स्थित श्री सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा में बुधवार को कथा व्यास पंडित राहुल कृष्ण दीक्षित ने भगवान श्रीकृष्ण की बाललीलाओं का मनोरम बखान करके श्रद्धालुओं को भावविभाेर कर दिया। उन्होंने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण के अवतार लेने के बाद कंस ने उन्हें मारने के लिए राक्षस और राक्षसियों को भेजा। भगवान श्रीकृष्ण सभी को मुक्ति प्रदान करते हैं। गोवर्धन पूजा प्रसंग सुनकर श्रद्धालु भगवान का जयकारा लगाने लगे। कथा श्रवण में दीपक वाजपेयी, संदीप अग्निहोत्री, गंगाशंकर वाजपेयी, विकास पाठक आदि शामिल रहे। संवाद