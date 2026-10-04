Shahjahanpur News: बस अड्डा बंद होने से निजी बस संचालकों की परेशानी बढ़ी

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सचिव निर्मेष शर्मा ने बताया कि बस अड्डा बंद होने से उन्हें पर्याप्त सवारियां नहीं मिल पा रही हैं और वाहनों का खर्च निकालना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने महिला थाने और बस अड्डे के आसपास कथित रूप से संचालित हो रहे अवैध निजी वाहनों का मुद्दा भी उठाया।संचालकों ने कहा कि ऐसे वाहनों के कारण उनकी परेशानी और बढ़ रही है। शर्मा के अनुसार, बस अड्डा बंद रखने का लिखित आदेश 20 सितंबर तक था। इसके बाद भी बसों का संचालन बस अड्डे से शुरू नहीं हो सका है। एआरएम अरुण कुमार ने बताया कि काम पूरा होने पर बसाें का संचालन अड्डे से कराया जाएगा।