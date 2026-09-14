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शाहजहांपुर: जिम में विवाद, सड़क पर मारपीट-चाकूबाजी, सात युवक घायल, वीडियो बनाते रहे लोग

Mon, 14 Sep 2026 06:29 PM IST
Mukesh Kumar संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहांपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहांपुर Published by: Mukesh Kumar Updated Mon, 14 Sep 2026 06:29 PM IST
सार

पुवायां कस्बे में सोमवार शाम दो पक्षों में विवाद के बाद चाकूबाजी हुई। इसमें सात युवक घायल हो गए। घटना से पलिया-शाहजहांपुर हाईवे पर जाम लग गया। पुलिस ने दोनों पक्षों को हिरासत में लिया है।

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Clash and stabbing on the street between two groups following a dispute at a gym in Shahjahanpur
युवकों में जमकर हुई मारपीट - फोटो : वीडियो ग्रैब

विस्तार
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शाहजहांपुर के पुवायां कस्बे में सोमवार को करीब शाम पांच बजे दो पक्षों के बीच हुए विवाद के बाद मारपीट हो गई। जमकर चाकूबाजी हुई। घटना में सात लोग घायल हो गए। घटना के दौरान पलिया-शाहजहांपुर हाईवे पर जाम लग गया। वहां मौजूद लोग वीडियो बनाते रहे। बीचबचाव करने का प्रयास नहीं किया। 

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पुवायां कस्बे में एचडीएफसी बैंक के ऊपर जिम है। 15 दिन पूर्व जिम में किसी बात को लेकर दो पक्षों के विवाद हो गया था। जानकारी होने पर एक पक्ष से भाकियू के जिलाध्यक्ष महेंद्रपाल सिंह यादव ने जाकर मामले को शांत करा दिया था। 
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युवक बोला- आज निपटाना है...
आरोप है कि सोमवार को एक पक्ष का युवक जिम आया और कहा कि उसके पिता, मां ने कहा है कि आज निपटाना है। इसके बाद धमकी देने वाले के पक्ष में कुछ युवकों ने आकर मारपीट शुरू कर दी। एक युवक चाकू लगने से भी घायल हुआ है। मारपीट के बाद भाग रहे युवकों ने कुछ लोगों ने पकड़ लिया। 
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पिटाई से घायल युवकों ने भी फोनकर अपने पक्ष के लोगों को बुला लिया। इसके बाद फिर जमकर मारपीट होने से पलिया शाहजहांपुर हाईवे पर जाम लग गया। सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों के लोगों को थाने ले आई है। सीओ प्रवीण मलिक ने बताया कि मामले में जांच कर कार्रवाई की जाएगी। 

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