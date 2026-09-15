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शाहजहांपुर: टक्कर के बाद स्कॉर्पियो में फंसी बाइक, आधा किमी तक घसीट ले गया चालक, युवक गंभीर घायल

Tue, 15 Sep 2026 03:16 PM IST
Mukesh Kumar संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहांपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहांपुर Published by: Mukesh Kumar Updated Tue, 15 Sep 2026 03:16 PM IST
सार

सिंधौली में मंगलवार को तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद बाइक कार में फंसकर करीब आधा किलोमीटर तक घिसटती रही। चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। 

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car dragged the biker for half a kilometer man injured in Shahjahanpur
कार के नीचे फंसी बाइक - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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शाहजहांपुर के सिंधौली कस्बे में स्टेट बैंक के सामने मंगलवार को तेज रफ्तार कार से बाइक सवार युवक के टक्कर लग गई। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। टक्कर के बाद बाइक कार में फंस गई थी और चालक करीब आधा किलोमीटर तक बाइक को घसीटता हुआ खन्नौत नदी पुल तक ले गया। इसके बाद चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया।

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ग्राम राखिया बुजुर्ग निवासी सुमित तिवारी (19) पुत्र प्रदीप तिवारी बाइक से किराने की दुकान पर जा रहे थे। स्टेट बैंक के पास पहुंचते ही पुवायां की ओर से आ रही कार ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर लग गई। बाइक वाहन में फंसने के कारण चालक उसे घसीटता हुआ पुल तक ले गया।
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लोगों के जुटने पर चालक रोककर मौके से भाग गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल सुमित को सीएचसी सिंधौली पहुंचाया। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे राजकीय मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया। पुलिस ने स्कार्पियो गाड़ी को कब्जे में लेकर चालक की तलाश शुरू कर दी है। 

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