शाहजहांपुर: टक्कर के बाद स्कॉर्पियो में फंसी बाइक, आधा किमी तक घसीट ले गया चालक, युवक गंभीर घायल
सिंधौली में मंगलवार को तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद बाइक कार में फंसकर करीब आधा किलोमीटर तक घिसटती रही। चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया।
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शाहजहांपुर के सिंधौली कस्बे में स्टेट बैंक के सामने मंगलवार को तेज रफ्तार कार से बाइक सवार युवक के टक्कर लग गई। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। टक्कर के बाद बाइक कार में फंस गई थी और चालक करीब आधा किलोमीटर तक बाइक को घसीटता हुआ खन्नौत नदी पुल तक ले गया। इसके बाद चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया।
ग्राम राखिया बुजुर्ग निवासी सुमित तिवारी (19) पुत्र प्रदीप तिवारी बाइक से किराने की दुकान पर जा रहे थे। स्टेट बैंक के पास पहुंचते ही पुवायां की ओर से आ रही कार ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर लग गई। बाइक वाहन में फंसने के कारण चालक उसे घसीटता हुआ पुल तक ले गया।
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लोगों के जुटने पर चालक रोककर मौके से भाग गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल सुमित को सीएचसी सिंधौली पहुंचाया। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे राजकीय मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया। पुलिस ने स्कार्पियो गाड़ी को कब्जे में लेकर चालक की तलाश शुरू कर दी है।