शाहजहांपुर: टक्कर के बाद स्कॉर्पियो में फंसी बाइक, आधा किमी तक घसीट ले गया चालक, युवक गंभीर घायल

शाहजहांपुर के सिंधौली कस्बे में स्टेट बैंक के सामने मंगलवार को तेज रफ्तार कार से बाइक सवार युवक के टक्कर लग गई। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। टक्कर के बाद बाइक कार में फंस गई थी और चालक करीब आधा किलोमीटर तक बाइक को घसीटता हुआ खन्नौत नदी पुल तक ले गया। इसके बाद चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया।

विज्ञापन