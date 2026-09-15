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शाहजहांपुर में दर्दनाक हादसा: प्राथमिक स्कूल का भवन तोड़ते समय बीम गिरा, शिक्षामित्र की मौत

Tue, 15 Sep 2026 02:51 PM IST
Mukesh Kumar संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहांपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहांपुर Published by: Mukesh Kumar Updated Tue, 15 Sep 2026 02:51 PM IST
सार

शाहजहांपुर जिले के एक प्राथमिक विद्यालय का पुराना भवन तोड़ते समय सोमवार को एक बड़ा हादसा हो गया। बीम गिरने से शिक्षामित्र की मौत हो गई। हादसे के बाद उनके परिवार में कोहराम मच गया।

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shikshamitra dies after beam collapses during school building demolition in Shahjahanpur
बीम गिरने से शिक्षामित्र की मौत - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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शाहजहांपुर के गढ़िया रंगीन थाना क्षेत्र के गांव कुबरे गौटिया स्थित प्राथमिक विद्यालय की पुरानी इमारत तोड़ते समय सोमवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। इमारत का बीम अचानक गिरने से वहां खड़े शिक्षामित्र सुखपाल (50 वर्ष) गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजन उन्हें उपचार के लिए बरेली ले गए, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। हादसे की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया।

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जानकारी के मुताबिक प्राथमिक विद्यालय की पुरानी बिल्डिंग को तोड़ने का काम चल रहा था। सुबह करीब साढ़े 10 बजे सुखपाल विद्यालय परिसर में मौजूद थे। इसी दौरान इमारत का एक बीम अचानक भरभराकर उनके ऊपर जा गिरा। बीम की चपेट में आने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें बाहर निकाला और परिजनों को सूचना दी।
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सुरक्षा इंतजामों पर उठे सवाल 
परिजन आनन-फानन सुखपाल को इलाज के लिए बरेली ले गए। वहां चिकित्सकों ने उनका उपचार शुरू किया, लेकिन हालत गंभीर होने के कारण उन्हें बचाया नहीं जा सका। उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। सुखपाल की मौत की खबर परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल है। हादसे के बाद विद्यालय भवन को तोड़ने के दौरान सुरक्षा इंतजामों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। 

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