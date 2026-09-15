शाहजहांपुर में दर्दनाक हादसा: प्राथमिक स्कूल का भवन तोड़ते समय बीम गिरा, शिक्षामित्र की मौत

शाहजहांपुर के गढ़िया रंगीन थाना क्षेत्र के गांव कुबरे गौटिया स्थित प्राथमिक विद्यालय की पुरानी इमारत तोड़ते समय सोमवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। इमारत का बीम अचानक गिरने से वहां खड़े शिक्षामित्र सुखपाल (50 वर्ष) गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजन उन्हें उपचार के लिए बरेली ले गए, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। हादसे की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया।

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जानकारी के मुताबिक प्राथमिक विद्यालय की पुरानी बिल्डिंग को तोड़ने का काम चल रहा था। सुबह करीब साढ़े 10 बजे सुखपाल विद्यालय परिसर में मौजूद थे। इसी दौरान इमारत का एक बीम अचानक भरभराकर उनके ऊपर जा गिरा। बीम की चपेट में आने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें बाहर निकाला और परिजनों को सूचना दी।

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