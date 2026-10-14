Shahjahanpur News: सिटी में आज

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श्रीराम बरात : कौढ़ा गांव की रामलीला में श्रीराम बरात निकाली जाएगी सुबह 11 बजे से।

मंचन : चौहनापुर रामलीला में विश्वामित्र यज्ञ रक्षा और पुष्प वाटिका लीला का मंचन दोपहर तीन बजे से।

भागवत कथा : रामखेड़ा गांंव में मातारानी मंदिर पर भागवत कथा दोपहर दो बजे से।



महायज्ञ व कथा : सेहरामऊ दक्षिणी के गांव महमदपुर में श्री शतचंडी महायज्ञ और श्रीमद् देवी भागवत कथा दोपहर दो बजे से।



रामलीला मंचन : ओसीएफ रामलीला मैदान पर दशरथ मरण व भरत मिलाप लीला का मंचन शाम सात बजे से।



- खिरनीबाग रामलीला मैदान पर केवट संवाद की लीला का मंचन शाम सात बजे से।

वॉलीबॉल ट्रायल : जीएफ कॉलेज में पुरुष वर्ग का वाॅलीबॉल का ट्रॉयल पूर्वाह्न 11 बजे से।