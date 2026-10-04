फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   city news

Shahjahanpur News: सिटी में आज

Sun, 04 Oct 2026 10:10 PM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 10:10 PM IST
विज्ञापन
city news
शिविर : मदरसा नूर उल हुदा में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन सुबह 10 बजे से।
विज्ञापन

भंडारा : कुर्रियाकलां स्थित महादेव मंदिर में श्रीमद्भागवत कथा के विश्राम के बाद भंडारे का आयोजन दोपहर 12 बजे से।
बैठक : श्रीरामलीला एवं प्रदर्शनी समिति ओसीएफ इंस्टेट की बैठक आर्डनेंस क्लब में अपराह्न 1:30 बजे से
श्रीमद्भागवत कथा : उस्मान चौकी स्थित रुद्र बाला जी धाम पर श्रीमद्भागवत कथा दोपहर दो बजे से।
ट्रायल : हथौड़ा स्टेडियम में पुरुष एथलेटिक्स प्रतियोगिता का ट्रायल शाम चार बजे से।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed