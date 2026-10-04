Shahjahanpur News: सिटी में आज
बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 10:10 PM IST
Updated Sun, 04 Oct 2026 10:10 PM IST
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शिविर : मदरसा नूर उल हुदा में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन सुबह 10 बजे से।
भंडारा : कुर्रियाकलां स्थित महादेव मंदिर में श्रीमद्भागवत कथा के विश्राम के बाद भंडारे का आयोजन दोपहर 12 बजे से।
बैठक : श्रीरामलीला एवं प्रदर्शनी समिति ओसीएफ इंस्टेट की बैठक आर्डनेंस क्लब में अपराह्न 1:30 बजे से
श्रीमद्भागवत कथा : उस्मान चौकी स्थित रुद्र बाला जी धाम पर श्रीमद्भागवत कथा दोपहर दो बजे से।
ट्रायल : हथौड़ा स्टेडियम में पुरुष एथलेटिक्स प्रतियोगिता का ट्रायल शाम चार बजे से।
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भंडारा : कुर्रियाकलां स्थित महादेव मंदिर में श्रीमद्भागवत कथा के विश्राम के बाद भंडारे का आयोजन दोपहर 12 बजे से।
बैठक : श्रीरामलीला एवं प्रदर्शनी समिति ओसीएफ इंस्टेट की बैठक आर्डनेंस क्लब में अपराह्न 1:30 बजे से
श्रीमद्भागवत कथा : उस्मान चौकी स्थित रुद्र बाला जी धाम पर श्रीमद्भागवत कथा दोपहर दो बजे से।
ट्रायल : हथौड़ा स्टेडियम में पुरुष एथलेटिक्स प्रतियोगिता का ट्रायल शाम चार बजे से।