Shahjahanpur News: सिटी में आज

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शहीद दिवस : अंजुमन इदरीसिया की ओर से परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद को शहीद दिवस पर श्रद्धांजलि दी जाएगी सुबह 10 बजे।

ज्ञापन : उद्योग व्यापार मंडल की ओर अटसलिया निकट हथौड़ा चौराह के पास शोरूम में सांसद अरुण सागर को ज्ञापन दिया जाएगा सुबह 10 बजे।



नाटक : अभिव्यक्ति नाट्य मंच की ओर से जरूरत है श्रीमती की नाटक का मंचन गांधी भवन सभागार में शाम 7:30 बजे से।

श्रीरामकथा : जेबा के सिद्धेश्वर नाथ शिव मंदिर में रामकथा रात आठ बजे से।

ट्रायल मैच : शाहजहांपुर वेटरेंस का ट्रायल मैच रोजा आईटीआई ग्राउंड पर खेला जाएगा सुबह आठ बजे से।