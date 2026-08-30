Shahjahanpur News: सिटी में आज
बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 11:23 PM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 11:23 PM IST
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क्रिकेट टूर्नामेंट : कैंट स्थित मैदान पर क्रिकेट टूर्नामेंट के अंतर्गत मैच का आयोजन सुबह 10 बजे से।
ज्ञापन : अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन के पदाधिकारी नगर निगम में नगर आयुक्त को ज्ञापन देंगे पूर्वाह्न 11 बजे।
स्वागत : स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय में नव प्रवेशित विद्यार्थियों का स्वागत किया जाएगा दोपहर 12 बजे।
बैठक : उप्र उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के खिरनीबाग कार्यालय में नगर निगम संबंधी समस्याओं को लेकर बैठक दोपहर 12 बजे से।
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ज्ञापन : अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन के पदाधिकारी नगर निगम में नगर आयुक्त को ज्ञापन देंगे पूर्वाह्न 11 बजे।
स्वागत : स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय में नव प्रवेशित विद्यार्थियों का स्वागत किया जाएगा दोपहर 12 बजे।
बैठक : उप्र उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के खिरनीबाग कार्यालय में नगर निगम संबंधी समस्याओं को लेकर बैठक दोपहर 12 बजे से।