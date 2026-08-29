Shahjahanpur News: सिटी में आज
बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 12:36 AM IST
Updated Sat, 29 Aug 2026 12:36 AM IST
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खेल : राष्ट्रीय खेल दिवस पर स्पोर्ट्स स्टेडियम हथौड़ा में सुबह नौ बजे से हॉकी प्रतियोगिता होगी।
समाधान दिवस : थानों में समाधान दिवस सुबह नौ बजे से।
हवन : कुर्रियाकलां स्थित कोंचेश्वर महादेव स्थान पर भंडारा सुबह दस बजे से।
टूर्नामेंट : कैंट स्थित मैदान पर क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन सुबह 10 बजे से।
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समाधान दिवस : थानों में समाधान दिवस सुबह नौ बजे से।
हवन : कुर्रियाकलां स्थित कोंचेश्वर महादेव स्थान पर भंडारा सुबह दस बजे से।
टूर्नामेंट : कैंट स्थित मैदान पर क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन सुबह 10 बजे से।