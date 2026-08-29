Shahjahanpur News: सिटी में आज

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समाधान दिवस : थानों में समाधान दिवस सुबह नौ बजे से।

हवन : कुर्रियाकलां स्थित कोंचेश्वर महादेव स्थान पर भंडारा सुबह दस बजे से।

टूर्नामेंट : कैंट स्थित मैदान पर क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन सुबह 10 बजे से।

खेल : राष्ट्रीय खेल दिवस पर स्पोर्ट्स स्टेडियम हथौड़ा में सुबह नौ बजे से हॉकी प्रतियोगिता होगी।