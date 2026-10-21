Shahjahanpur News: सिटी में आज
बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 12:28 AM IST
Updated Wed, 21 Oct 2026 12:28 AM IST
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शस्त्र पूजन : अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की ओर से हथौड़ा बुजुर्ग स्थित महाराणा प्रताप भवन में शस्त्र पूजन कार्यक्रम का आयोजन सुबह नौ बजे से।
फुटबॉल टूर्नामेंट : जिला फुटबाॅल संघ की ओर से फुटबाॅल टूर्नामेंट का आयोजन जीएफ कॉलेज मैदान पर दोपहर 12 बजे से।
ज्ञापन : उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल की ओर से डीएम को ज्ञापन पूर्वाह्न 11:45 बजे।
विसर्जन यात्रा : खिरनीबाग स्थित कालीबाड़ी मंदिर से विसर्जन यात्रा निकाली जाएगी दोपहर 12 बजे।
बैठक : श्री राम जानकी संस्था की ओर से बैठक का आयोजन अंटा चौराहे के पास एक कैफे में दिन में दो बजे।
रामलीला मंचन
- चौहनापुर रामलीला में रावण वध की लीला का मंचन दिन में तीन बजे से।
- ओसीएफ रामलीला मैदान पर रावण वध की लीला का मंचन शाम सात बजे से।
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फुटबॉल टूर्नामेंट : जिला फुटबाॅल संघ की ओर से फुटबाॅल टूर्नामेंट का आयोजन जीएफ कॉलेज मैदान पर दोपहर 12 बजे से।
ज्ञापन : उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल की ओर से डीएम को ज्ञापन पूर्वाह्न 11:45 बजे।
विसर्जन यात्रा : खिरनीबाग स्थित कालीबाड़ी मंदिर से विसर्जन यात्रा निकाली जाएगी दोपहर 12 बजे।
बैठक : श्री राम जानकी संस्था की ओर से बैठक का आयोजन अंटा चौराहे के पास एक कैफे में दिन में दो बजे।
रामलीला मंचन
- चौहनापुर रामलीला में रावण वध की लीला का मंचन दिन में तीन बजे से।
- ओसीएफ रामलीला मैदान पर रावण वध की लीला का मंचन शाम सात बजे से।