Shahjahanpur News: सिटी में आज

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फुटबॉल टूर्नामेंट : जिला फुटबाॅल संघ की ओर से फुटबाॅल टूर्नामेंट का आयोजन जीएफ कॉलेज मैदान पर दोपहर 12 बजे से।

ज्ञापन : उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल की ओर से डीएम को ज्ञापन पूर्वाह्न 11:45 बजे।

विसर्जन यात्रा : खिरनीबाग स्थित कालीबाड़ी मंदिर से विसर्जन यात्रा निकाली जाएगी दोपहर 12 बजे।

बैठक : श्री राम जानकी संस्था की ओर से बैठक का आयोजन अंटा चौराहे के पास एक कैफे में दिन में दो बजे।

रामलीला मंचन



- चौहनापुर रामलीला में रावण वध की लीला का मंचन दिन में तीन बजे से।



- ओसीएफ रामलीला मैदान पर रावण वध की लीला का मंचन शाम सात बजे से।

शस्त्र पूजन : अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की ओर से हथौड़ा बुजुर्ग स्थित महाराणा प्रताप भवन में शस्त्र पूजन कार्यक्रम का आयोजन सुबह नौ बजे से।