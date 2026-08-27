Shahjahanpur News: सिटी में आज

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अभियान : आपकी सुरक्षा, हमारा सर्वोच्च कर्तव्य के तहत रेलवे स्टेशन पर हस्ताक्षर अभियान सुबह 9:30 बजे से।



क्रिकेट टूर्नामेंट : कैंट स्थित मैदान पर क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन सुबह 10 बजे से।

रक्षाबंधन कार्यक्रम : परमार्थ सेवा संस्थान की ओर से रक्षाबंधन पर कार्यक्रम का आयोजन इंदिरा नगर में सुबह दस बजे से।

हवन : कुर्रियाकलां स्थित कोंचेश्वर महादेव स्थान पर महामंत्र जाप के विश्राम के बाद हवन सुबह सात बजे।