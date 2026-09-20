फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Case registered on SP's orders for molesting a woman after entering her home.

Shahjahanpur News: घर में घुसकर महिला से छेड़खानी में एसपी के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज

Sun, 20 Sep 2026 01:19 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 01:19 AM IST
विज्ञापन
Case registered on SP's orders for molesting a woman after entering her home.
कांट। घर में सो रही एक गांव की महिला से घर में घुसकर युवक ने छेड़खानी की। थाने में कोई सुनवाई नहीं होने पर महिला ने एसपी को प्रार्थना पत्र देकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई। बाद में एसपी के निर्देश पर पुलिस ने आरोपी राजीव के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली।
विज्ञापन

गत सात सितंबर की रात हुई घटना का हवाला देते हुए महिला ने एसपी को बताया कि आरोपी की अश्लील हरकतों का विरोध करने पर वह उसे गालियां देते हुए पीटने लगा। शोर मचाने पर सास मौके पर पहुंचीं तो आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया। आरोपी पहले भी उससे कई बार छेड़खानी और गाली-गलौज कर चुका है। अगली सुबह थाने में तहरीर देने पर भी पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। सीओ शुभम वर्मा ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर जांच के साथ आरोपी की तलाश शुरू करा दी गई है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed