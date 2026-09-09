Shahjahanpur News: दहेज उत्पीड़न और पिटाई से गर्भपात के आरोप में 18 लोगों पर रिपोर्ट दर्ज

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आबिदा ने पुलिस को बताया कि उनका निकाह 14 मार्च 2020 को शाहजहांपुर के उमनजई जलालनगर निवासी नूरुद्दीन उर्फ सानू के साथ हुआ था। निकाह के बाद पति नुरुद्दीन, ससुर हबीबुद्दीन, सास शमा परवीन, देवर नईमुद्दीन, शाबान, सेहरोज, अंटा चौराहा निवासी ननद नूरी, ननदोई मुस्तफीज दहेज में पांच लाख रुपये न लाने की बात कहकर प्रताड़ित करने लगे।हयातपुरा निवासी मौसेरी सास शहाना जमाल, मौसेरे ससुर महमूद अली, वाजिदखेल निवासी दूसरी मौसरी सास फरहनाज उर्फ बब्ली, मौसेरे ससुर ताहिर अली, आवास विकास कॉलोनी निवासी फुफेरी सास कमरूनिशा, बिजलीपुरा के निवासी मौसेरे ससुर दानिश, मौसेरी सास नजमी, अंजुम, उत्तर पूर्व दिल्ली के न्यू सीलमपुर निवासी चचिया ससुर मोहम्मद आरिफ, चचिया सास फरीना भी उनकी प्रताड़ना में शामिल थे।दिसंबर 2020 में जब वह दिल्ली गईं तो वहां पति और चचिया सास फरीना ने उसे इतना मारा कि गर्भपात हो गया था। इलाज न कराकर पति उनको 28 जनवरी 2021 को पुवायां छोड़ गए। एक जनवरी 2024 को पता चला कि पति ने दूसरा निकाह कर लिया है और दूसरी पत्नी से एक पुत्र भी है। सीओ प्रवीण मलिक ने बताया कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है।