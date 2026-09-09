Shahjahanpur News: नीलगाय पर हमला कर रहा बाघ किसानों के शोर मचाने पर भागा

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सोमवार सुबह गांव बनकटा के पास खुटार के मोहल्ला कोट निवासी पिंटू यादव के खेत में बाघ ने नीलगाय पर हमला कर दिया। फसल की रखवाली कर रहे पिंटू यादव, तिलक यादव, मुकेश मिश्रा, आशीष मिश्रा आदि किसानों ने शोर मचाया तो बाघ गन्ने के खेत में चला गया। किसानों की सूचना पर वन दरोगा रोहित पांडेय, वन रक्षक संतोष गौड़ अन्य वनकर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे और पैरों के निशान ट्रेस करने का प्रयास किया। बारिश के कारण पैरों के निशान ट्रेस नहीं हो सके।गांव बनकटा के झीलाहार के पास तीन दिन पूर्व बाघ ने छुट्टा सांड़ को मार डाला था। किसानों ने बताया कि छुट्टा पशुओं से फसल बचानी है, लेकिन बाघ के होने से उन लोगों को जान का खतरा है।जानकारी मिली थी कि बाघ ने नीलगाय को दौड़ाया है। वनकर्मियों को मौके पर भेजा गया था। बाघ को जंगल की तरफ खदेड़ा जाएगा। ग्रामीणों को सतर्क किया जा रहा है।-दिनेश बडोला, रेंजर खुटार