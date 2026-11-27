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सीओ ट्रैफिक रणवीर सिंह, सीओ सिटी देवव्रत वाजपेयी और एआरटीओ हरिओम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। वहां निजी बस में 20-25 लोग सवारियां भरवा रहे थे। टीम को देखकर लोग भाग गए। पुलिस ने सवारियों को रोडवेज बस से रवाना कराया और सीज बस को अजीजगंज चौकी में खड़ा करा दिया।सीओ ट्रैफिक ने बताया कि अवैध स्टैंड पर सवारियों को दूसरी बसों में बैठाने के एवज में 100 रुपये प्रति सवारी वसूलने की शिकायत मिली थी। इसी पर कार्रवाई की गई। संवाद