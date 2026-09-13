Shahjahanpur News: हार्टफुलनेस के कार्यक्रमों को जन-जन तक पहुंचाएंगे ब्रांड एंबेसडर
बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 06:55 PM IST
Updated Sun, 13 Sep 2026 06:55 PM IST
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शाहजहांपुर। श्री रामचंद्र मिशन और हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट की गतिविधियों को समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंचाने के लिए ब्रांड एंबेसडरों की नियुक्ति की गई है। ब्रांड एंबेसडर युवाओं, विद्यार्थियों, शिक्षकों, उद्यमियों और बच्चों के बीच मिशन के ध्यान, योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, व्यक्तित्व विकास और सामाजिक सेवा से जुड़े कार्यक्रमों की जानकारी पहुंचाएंगे।
मिश्रीपुर स्थित श्री रामचंद्र मिशन आश्रम में उत्तर प्रदेश के नवनियुक्त ब्रांड एंबेसडरों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। लखनऊ से आए प्रशिक्षक आरएसएल श्रीवास्तव ने बताया कि मिशन की गतिविधियां केवल ध्यान साधना तक सीमित नहीं हैं।
प्रशिक्षक रश्मि अवस्थी, देहरादून से आए राकेश सक्सेना, बीना पाठक और प्रदीप श्रीवास्तव विचार रखे। केंद्र प्रभारी सर्वेश चंद्रा, आश्रम प्रबंधक प्रमोद कुमार सिंह, श्रीगोपाल अग्रवाल, ममता सिंह, सुयश सिन्हा आदि मौजूद रहे। संवाद
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मिश्रीपुर स्थित श्री रामचंद्र मिशन आश्रम में उत्तर प्रदेश के नवनियुक्त ब्रांड एंबेसडरों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। लखनऊ से आए प्रशिक्षक आरएसएल श्रीवास्तव ने बताया कि मिशन की गतिविधियां केवल ध्यान साधना तक सीमित नहीं हैं।
विज्ञापन
प्रशिक्षक रश्मि अवस्थी, देहरादून से आए राकेश सक्सेना, बीना पाठक और प्रदीप श्रीवास्तव विचार रखे। केंद्र प्रभारी सर्वेश चंद्रा, आश्रम प्रबंधक प्रमोद कुमार सिंह, श्रीगोपाल अग्रवाल, ममता सिंह, सुयश सिन्हा आदि मौजूद रहे। संवाद
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