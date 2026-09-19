Shahjahanpur News: सर्पदंश से बालक की मौत
बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 12:55 AM IST
Updated Sat, 19 Sep 2026 12:55 AM IST
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शाहजहांपुर। मदनापुर थाना क्षेत्र के गांव रजपुरी निवासी रंजीत (9) की सर्पदंश से मौत हो गई।
रंजीत गांव के प्राथमिक विद्यालय में कक्षा तीन में पढ़ता था। 16 सितंबर की रात वह तख्त पर सो रहा था। 17 सितंबर की सुबह शिल्पी देवी ने बेटे रंजीत को तख्त के नीचे पड़ा देखा। उसके मुंह से झाग निकल रहा था।
रंजीत के ताऊ महेश उसे निजी वाहन से मेडिकल कॉलेज ले गए। वहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिजन एक झाड़फूंक करने वाले के पास भी ले गए। रंजीत के पिता छविनाथ मजदूरी के लिए हरियाणा के रेवाड़ी जिले में गए हुए थे। रंजीत चार भाई-बहनों में तीसरे नंबर पर था। संवाद
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रंजीत गांव के प्राथमिक विद्यालय में कक्षा तीन में पढ़ता था। 16 सितंबर की रात वह तख्त पर सो रहा था। 17 सितंबर की सुबह शिल्पी देवी ने बेटे रंजीत को तख्त के नीचे पड़ा देखा। उसके मुंह से झाग निकल रहा था।
रंजीत के ताऊ महेश उसे निजी वाहन से मेडिकल कॉलेज ले गए। वहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिजन एक झाड़फूंक करने वाले के पास भी ले गए। रंजीत के पिता छविनाथ मजदूरी के लिए हरियाणा के रेवाड़ी जिले में गए हुए थे। रंजीत चार भाई-बहनों में तीसरे नंबर पर था। संवाद
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