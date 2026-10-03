Shahjahanpur News: रेलवे स्टेशन के गड्ढे में मिले युवक के शव की हुई पहचान

विज्ञापन

26 सितंबर को गड्ढे में डूबने से युवक की मौत हुई थी। शनिवार दोपहर एक बुजुर्ग महिला ने मालगोदाम साइड में जीआरपी थाना प्रभारी रमांकर यादव को रोककर बेटे के लापता होने की जानकारी दी। कपड़े और हुलिये की जानकारी मिलने पर पुलिस ने परिवार के अन्य सदस्यों को बुलाया।शाम को शहजाद ने शव की पहचान कर ली। परिजनों के अनुसार, आरिफ शराब और नशे की गोलियां लेने का आदी था। वह अक्सर परिवार के लोगों से मारपीट भी करता था। 26 सितंबर को वह जल्द लौटने की बात कहकर घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं आया। जिस गड्ढे में शव मिला था, वहां शराब के दो पौव्वे भी मिले थे। इनमें एक भरा और दूसरा खाली था। सीओ जीआरपी ऋषिकेश यादव ने बताया कि शव की पहचान हो गई है। संवाद