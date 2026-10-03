Shahjahanpur News: रेलवे स्टेशन के गड्ढे में मिले युवक के शव की हुई पहचान
बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 11:14 PM IST
Updated Sat, 03 Oct 2026 11:14 PM IST
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शाहजहांपुर। जीआरपी थाने से करीब 20 मीटर दूर निर्माणाधीन ओवरब्रिज के पास पानी भरे गड्ढे में मिले युवक के शव की शनिवार को पहचान हो गई। सदर बाजार थाना क्षेत्र के मोहल्ला महमंद जलालनगर निवासी शहजाद ने शव की पहचान अपने भाई आरिफ के रूप में की।
26 सितंबर को गड्ढे में डूबने से युवक की मौत हुई थी। शनिवार दोपहर एक बुजुर्ग महिला ने मालगोदाम साइड में जीआरपी थाना प्रभारी रमांकर यादव को रोककर बेटे के लापता होने की जानकारी दी। कपड़े और हुलिये की जानकारी मिलने पर पुलिस ने परिवार के अन्य सदस्यों को बुलाया।
शाम को शहजाद ने शव की पहचान कर ली। परिजनों के अनुसार, आरिफ शराब और नशे की गोलियां लेने का आदी था। वह अक्सर परिवार के लोगों से मारपीट भी करता था। 26 सितंबर को वह जल्द लौटने की बात कहकर घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं आया। जिस गड्ढे में शव मिला था, वहां शराब के दो पौव्वे भी मिले थे। इनमें एक भरा और दूसरा खाली था। सीओ जीआरपी ऋषिकेश यादव ने बताया कि शव की पहचान हो गई है। संवाद
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26 सितंबर को गड्ढे में डूबने से युवक की मौत हुई थी। शनिवार दोपहर एक बुजुर्ग महिला ने मालगोदाम साइड में जीआरपी थाना प्रभारी रमांकर यादव को रोककर बेटे के लापता होने की जानकारी दी। कपड़े और हुलिये की जानकारी मिलने पर पुलिस ने परिवार के अन्य सदस्यों को बुलाया।
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शाम को शहजाद ने शव की पहचान कर ली। परिजनों के अनुसार, आरिफ शराब और नशे की गोलियां लेने का आदी था। वह अक्सर परिवार के लोगों से मारपीट भी करता था। 26 सितंबर को वह जल्द लौटने की बात कहकर घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं आया। जिस गड्ढे में शव मिला था, वहां शराब के दो पौव्वे भी मिले थे। इनमें एक भरा और दूसरा खाली था। सीओ जीआरपी ऋषिकेश यादव ने बताया कि शव की पहचान हो गई है। संवाद
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