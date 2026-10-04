Shahjahanpur News: मानसिक रूप से बीमार अधेड़ का शव मिला, धड़ से 10 फिट दूर पड़ा था सिर

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रविवार सुबह नौ बजे लोगों ने शव पड़ा देखा। ग्रामीणों की सूचना पर थाना प्रभारी लोकेंद्र कुमार त्यागी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच की। शव काफी गल चुका था। कुछ ही देर में मौके पर भीड़ लग गई। मौके पर पहुंचे गांव रामपुर कलां निवासी तेजराम ने शव की शिनाख्त अपने तहेरे भाई संतराम के रूप में की। पुलिस ने लोगों से जानकारी लेने के बाद शव पोस्टमाॅर्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस संभावना जताई कि सियार शव को झाड़ियों में खींच ले गया होगा।तेजराम ने पुलिस को बताया कि उनके ताऊ और ताई की काफी समय पहले मौत हो चुकी है। तहेरे भाई संतराम मानसिक रूप से अस्वस्थ थे, इस कारण उनकी शादी नहीं हुई थी। संतराम इधर-उधर खाना मांगकर अपना जीवन यापन करते थे। सोमवार के बाद वह लोगों को नहीं दिखे थे।सीओ प्रवीण मलिक ने बताया कि संतराम का शव मिला है। परिजन कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मौत का कारण स्पष्ट होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।