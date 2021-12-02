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Shahjahanpur News: भाजपा महिला मोर्चा की कमेटी गठित, बबली बनाई गईं अध्यक्ष

Sun, 08 Nov 2026 12:52 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 12:52 AM IST
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BJP Mahila Morcha committee formed; Babli appointed as president
शाहजहांपुर। भाजपा ने महिला मोर्चा की जिला कमेटी की घोषणा कर दी है। बबली सिंह को जिलाध्यक्ष बनाया गया है। कमेटी में सात उपाध्यक्ष, दो महामंत्री और आठ जिला मंत्री बनाए हैं। शुक्रवार की देर रात जारी सूची के बाद मनोनीत पदाधिकारियों का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया।
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जिलाध्यक्ष केसी मिश्रा ने बताया कि बबली सिंह को जिलाध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा नीतू सिंह, सुरभि सिंह, मंजू ठाकुर, ममता पाठक, चंद्रकांता त्रिवेदी, प्रीति खत्री, आनंद मूर्ति को जिला उपाध्यक्ष, कुसुम शर्मा, जसविंदर को जिला महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई है।
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वंदना शुक्ला, अलका गुप्ता, सुमन मिश्रा, पिंकी गुप्ता, अल्पना गुप्ता, रोशनी वाल्मीकि, अलका गुप्ता, नननीं शर्मा को जिला मंत्री और ममता सिंह को जिला कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। गंगा देवी सह कोषाध्यक्ष, अंशु गुप्ता जिला मीडिया संयोजक, रजनी कुशवाहा जिला सोशल मीडिया संयोजक बनाई गईं हैं। मुन्नी देवी, राधा शुक्ला, सपना, पूनम, लीलावती, रोशनी सिंह, श्रोता सिंह, मुन्नी, स्मिता, सोमिया भारद्वाज को सदस्य बनाया गया है।
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सुरभि का स्वागत किया
मीरानपुर कटरा। भाजपा नेता सत्यभान सिंह की पत्नी सुरभि सिंह एडवोकेट को महिला मोर्चा का जिला उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनका क्षेत्र की महिलाओं ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। संवाद
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