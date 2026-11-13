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Shahjahanpur News: अकबरपुर में 14 नवंबर को लगेगा निशुल्क मोतियाबिंद शिविर

Fri, 13 Nov 2026 01:16 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर Updated Fri, 13 Nov 2026 01:16 AM IST
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Free cataract camp to be held in Akbarpur on November
सेहरामऊ दक्षिणी। जय बाबा कालसेन चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से 14 नवंबर को अकबरपुर गांव स्थित नर्मदेश्वर मंदिर परिसर में निशुल्क मोतियाबिंद शिविर लगाया जाएगा। ट्रस्ट के अध्यक्ष सुनील कुमार तिवारी ने बताया कि शिविर में डॉ. श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल के चिकित्सक मोतियाबिंद से पीड़ित मरीजों का परीक्षण कर ऑपरेशन के लिए चयन करेंगे। शिविर का उद्घाटन विधायक अरविंद कुमार सिंह फीता काटकर करेंगे। संवाद
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