Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Ramlila Mela starts with the procession of Sri Rama

Shahjahanpur News: श्रीराम की बरात के साथ रामलीला मेले का शुभारंभ

Fri, 13 Nov 2026 01:12 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर Updated Fri, 13 Nov 2026 01:12 AM IST
विज्ञापन
Ramlila Mela starts with the procession of Sri Rama
बंडा में श्रीराम बरात में शामिल देवस्वरूप। संवाद - फोटो : udhampur news
देवकली। श्रीरामलीला मेले का शुभारंभ भगवान श्रीराम की बरात निकालकर किया गया। बैंड-बाजों के साथ मेला मैदान से शुरू हुई बरात नभीची और कमालपुर मार्ग होते हुए गांव के प्रमुख चौराहों पर पहुंची। यहां राम, लक्ष्मण और सीता की आकर्षक झांकियों पर श्रद्धालुओं ने पुष्पवर्षा कर स्वागत किया। इस दौरान मेला प्रबंधक प्रमोद सिंह, ग्राम प्रशासक अरुण सिंह, गिरजाशंकर मिश्रा, मोहन मिश्रा, अनूप कुमार मिश्रा, बालकराम और नितिन अवस्थी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed