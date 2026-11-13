Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Biria Baba Mela crowd and closure of railway gates caused traffic jam

Shahjahanpur News: बिरिया बाबा मेले की भीड़ और रेलवे फाटक बंद होने से लगा जाम

Fri, 13 Nov 2026 01:15 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर Updated Fri, 13 Nov 2026 01:15 AM IST
विज्ञापन
Biria Baba Mela crowd and closure of railway gates caused traffic jam
तिलहर-निगोही मार्ग पर ओवरब्रिज के नीचे रेलवे क्रॉसिंग का फाटक बंद होने से लगा जाम। संवाद - फोटो : Website
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन


तिलहर। बिरिया बाबा मेले में बृहस्पतिवार को श्रद्धालुओं की भीड़ और रेलवे फाटक बंद होने से नगर के प्रमुख मार्गों पर जाम लग गया। दूर-दराज से आए श्रद्धालुओं के वाहनों और ट्रैक्टर-ट्राॅलियों की आवाजाही से राहगीरों को परेशानी उठानी पड़ी। तिलहर-निगोही मार्ग पर ओवरब्रिज निर्माण के चलते रेलवे फाटक बंद होने से यातायात का दबाव दूसरे रास्तों पर बढ़ गया।
विकल्प के तौर पर गुलचंपा और रुजवारी रेलवे फाटक से वाहनों को निकाला गया, लेकिन सड़कों की खस्ताहाल स्थिति के कारण वहां भी वाहन धीमी गति से चलते रहे। जाम की स्थिति को देखते हुए पुलिसकर्मी दिनभर प्रमुख मार्गों पर मुस्तैद रहे। बड़े वाहनों और ट्रैक्टर-ट्राॅलियों को निकलवाकर यातायात सुचारु कराने का प्रयास किया गया।
विज्ञापन

सीओ विदुष सक्सेना ने बताया कि मेले के कारण वाहनों की संख्या बढ़ने से जाम की स्थिति बनी। पुलिस टीम लगातार बड़े वाहनों को निकलवाकर रास्ता खाली कराने में जुटी रही।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed