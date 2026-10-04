Shahjahanpur News: बाइक अनियंत्रित होकर गिरी, दो बुजुर्ग घायल

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खड़ी बस में ई-रिक्शा ने मारी टक्कर, दो घायलपरौर। कलान से परौर आ रहे ई-रिक्शा से पकड़िया चौराहे के आगे सड़क किनारे खड़ी बस में टक्कर लग गई। हादसे में ई-रिक्शा सवार दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। रोडवेज बस चालक अजीत कुमार सिंह और राजीव कुमार अपनी-अपनी रिश्तेदारी से लौट रहे थे। दोनों ने कलान से परौर जाने के लिए ई-रिक्शा किया था। संवादवाहन की टक्कर से भाई-बहन घायलबंडा। जिला पीलीभीत के थाना पूरनपुर क्षेत्र के मोहल्ला राजागंज निवासी मोमिना बेगम अपने भाई थाना सेहरामऊ दक्षिणी क्षेत्र के गांव कुरईया कला निवासी शरीफ अहमद के साथ बाइक से पूरनपुर जा रहीं थीं। मोहीउद्दीनपुर के पास उनकी बाइक अज्ञात वाहन से टकरा गई। टक्कर लगने से दोनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों ने हादसे की सूचना डायल 108 एंबुलेंस को दी। सीएचसी से शरीफ अहमद को राजकीय मेडिकल काॅलेज रेफर कर दिया है। संवादगाय को बचाने में बाइक से गिरकर दंपती घायलखुदागंज। मुख्य चौराहे के पास रामलीला मैदान के सामने रविवार शाम हादसा हो गया। गाय को बचाने में बाइक गिरने से जैतीपुर के ग्राम मढई निवासी रजनेश यादव व उनकी पत्नी कोमल घायल हो गए। वह अपनी ससुराल जा रहे थे। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची यूपी-112 पुलिस ने दोनों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा। कोमल को मामूली चोट आई हैं। संवाद