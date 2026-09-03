Shahjahanpur News: एक सप्ताह में बनेंगे 70 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के आयुष्मान कार्ड
बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 05:42 PM IST
Updated Thu, 03 Sep 2026 05:42 PM IST
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तिलहर। विकासखंड सभागार में बृहस्पतिवार को बीडीओ राजीव गुप्ता की अध्यक्षता में पंचायत सहायकों, सचिवों और सहायक विकास अधिकारी पंचायत की बैठक हुई। इसमें अवशेष फैमिली आईडी बनाने, एकल फैमिली आईडी में छूटे परिवार के सदस्यों को जोड़ने और 70 वर्ष से अधिक उम्र के पात्र नागरिकों के आयुष्मान गोल्डन कार्ड बनाने पर जोर दिया गया।
बीडीओ ने पंचायत सहायकों को निर्देश दिए कि गांवों में अभियान चलाकर एक सप्ताह के भीतर सभी पात्र बुजुर्गों के आयुष्मान कार्ड बनवाए जाएं। साथ ही एकल फैमिली आईडी में छूटे सदस्यों को भी जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने में लापरवाही न बरती जाए। संवाद
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बीडीओ ने पंचायत सहायकों को निर्देश दिए कि गांवों में अभियान चलाकर एक सप्ताह के भीतर सभी पात्र बुजुर्गों के आयुष्मान कार्ड बनवाए जाएं। साथ ही एकल फैमिली आईडी में छूटे सदस्यों को भी जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने में लापरवाही न बरती जाए। संवाद
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