Shahjahanpur News: अवनी बनीं एक दिन की बीएसए, समझी विभागीय कार्यप्रणाली

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मंगलवार को सुबह दस बजे कार्यालय पहुंची अवनी का जिला समन्वयक सोहन शुक्ला, रोहित सिंह और सचिन कुमार ने स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने विभागीय कार्यप्रणाली को समझा और अधिकारियों, जिला समन्वयकों व कर्मचारियों से संवाद किया। उन्होंने शिक्षा विभाग की प्राथमिकताओं और प्रशासनिक प्रक्रियाओं की जानकारी भी ली।जिला समन्वयक सोहन शुक्ला ने बताया कि इस पहल से मिशन शक्ति और बाल विकास अभियानों के उद्देश्यों के अनुरूप बालिकाओं में आत्मविश्वास विकसित होगा।छात्रा बनीं एक दिन की खंड शिक्षा अधिकारीनिगोही। कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय की छात्रा सलबी को एक दिन का खंड शिक्षा अधिकारी बनाया गया। छात्रा को विभागीय कार्यप्रणाली से परिचित कराया गया। बीईओ रमेश पंकज, प्रधानाध्यापक कुसुम वर्मा और विजय प्रताप सिंह मौजूद रहे। संवादकीर्ति बनीं एक दिन की प्रधानाध्यापिकाजलालाबाद के उच्च प्राथमिक विद्यालय दहेना में कक्षा आठ की छात्रा कीर्ति पाठक को एक दिन के लिए प्रधानाध्यापिका नियुक्त किया गया। ग्राम साईपुर, दहेना निवासी कौशल किशोर पाठक की पुत्री कीर्ति विद्यालय की बाल संसद की प्रधानमंत्री भी हैं। सहायक अध्यापक माया देवी ने उनका माला पहनाकर स्वागत किया।