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Shahjahanpur News: घर-घर दस्तक देकर स्वास्थ्य की जानकारी लेंगी आशा वर्कर्स

Sun, 04 Oct 2026 10:13 PM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 10:13 PM IST
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ASHA workers will go door-to-door to gather health-related information.
शाहजहांपुर। जिले में एक अक्तूबर से संचारी रोग नियंत्रण अभियान शुरू हो चुका है। अभियान में 11 विभागों को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। 12 अक्तूबर से दस्तक अभियान शुरू होगा। इसके तहत आशा वर्कर्स घर-घर जाकर लोगों के स्वास्थ्य की जानकारी लेंगी और मच्छरों के लार्वा को नष्ट करेंगी।
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दस्तक अभियान के दौरान आशा वर्कर्स बुखार, खांसी, सर्दी-जुकाम, फाइलेरिया और कुष्ठ रोग के लक्षणों के बारे में जानकारी लेंगी। साथ ही कुपोषित बच्चों को चिह्नित कर उनकी सूची तैयार करेंगी। बीमारियों से पीड़ित लोगों की पहचान कर उनकी जांच कराई जाएगी। लोगों को मच्छरों से बचाव और साफ-सफाई के प्रति भी जागरूक किया जाएगा।
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जिला मलेरिया अधिकारी राजीव मौर्य ने बताया कि अभियान शुरू कर दिया गया है। इसमें पंचायत राज विभाग को लार्वानाशक का छिड़काव, झाड़ियों की कटाई और उथले हैंडपंपों का चिह्नीकरण कराने की जिम्मेदारी दी गई है। पशुपालन विभाग सुअर पालकों को बाड़ों की साफ-सफाई रखने के लिए जागरूक करेगा। अन्य विभाग भी अपने स्तर से अभियान में सहयोग करेंगे।
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