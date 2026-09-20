Shahjahanpur News: आशा वर्कर्स ने निश्चित मानदेय की मांग उठाई

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शाहजहांपुर। आशा वर्कर्स ने निश्चित और सम्मानजनक मानदेय निर्धारित करने की मांग को लेकर डीएम को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट रजनीकांत को सौंपा। उन्होंने बताया कि आशा कार्यकर्ता ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग के अभियानों में पूरी निष्ठा से काम करती हैं। इसके बावजूद उन्हें सम्मानजनक मानदेय नहीं मिलता है। इससे उनकी आर्थिक स्थिति प्रभावित हो रही है और परिवार का पालन-पोषण करने में परेशानी हो रही है। इस दौरान प्रिया मिश्रा, विमला देवी, लक्ष्मी देवी, पुष्पा देवी और रामदेवी समेत अन्य आशा कार्यकर्ता मौजूद रहीं। संवाद