Shahjahanpur News: घरों में जलभराव से नाराज लोगो ने सरायकाइयां मार्ग पर लगाया जाम

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मिश्रीपुर निवासी अमित राठौर ने बताया कि एक मैरिज लॉन के पीछे बसे मोहल्ले में नाला-नालियां नहीं होने से वर्ष 2013 से बारिश के अलावा घरों का गंदा पानी भर रहा है। तब से लगातार उच्चाधिकारियों से लेकर मुख्यमंत्री तक कई बार समस्या बताकर शिकायत की जा चुकी है। वर्ष 2023 में तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी ने मौके पर जाकर जलभराव का जायजा भी लिया था, लेकिन उसके बाद से अब तक समस्या का कोई समाधान नहीं किया गया। इसी वजह से ज्यादा बारिश होने पर तमाम घरों में पानी घुस गया और करीब दो हजार लोग प्रभावित रहे।इसी के विरोध में वहां के लोगों ने सरायकाइयां मार्ग पर जाम लगाकर नारेबाजी करनी शुरू कर दी। मौके पर पहुंचे एडीएम अरविंद कुमार और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अजय प्रताप यादव ने लोगों से जनहित में जाम खोलने की अपील की। इस बीच, एडीएम ने वहां तीन पंपिंग सेट मंगाकर उनसे पानी निकलवाना शुरू करा दिया। साथ ही मोहल्ले वालों को दो माह में समस्या का स्थायी समाधान कराने का आश्वासन देकर दोपहर 12:30 बजे जाम खुलवा दिया। इस दौरान फिरोज, सर्वेश, छोटे, नन्हीं देवी, रामलली, शोभा, मंजू, मनोज आदि मौजूद रहे।