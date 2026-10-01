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Shahjahanpur News: आयुष्मान कार्ड बनाने में तेजी लाएं, तालाबों की सफाई कराएं

Thu, 01 Oct 2026 12:59 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर Updated Thu, 01 Oct 2026 12:59 AM IST
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Accelerate the process of making Ayushman cards and get the ponds cleaned.
शाहजहांपुर। डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने मंगलवार को बिस्मिल सभागार में जिला स्वास्थ्य समिति और स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी पात्र लोगों के आयुष्मान कार्ड जल्द बनवाने के निर्देश दिए। कम कार्ड बनने वाले गांवों की सूची तैयार कर पात्र लोगों को चिह्नित करने और कोटेदारों के यहां आशाओं की ड्यूटी लगाकर कार्ड बनवाने को कहा।
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डीएम ने एक से 31 अक्तूबर तक चलने वाले विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान और 12 से 31 अक्तूबर तक होने वाले दस्तक अभियान की तैयारियों की भी समीक्षा की। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को जिम्मेदारियों का समय से पालन करने के निर्देश दिए। भावलखेड़ा, ददरौल, तिलहर समेत सभी विकासखंडों में तालाबों की सूची बनाकर सफाई कराने को कहा।
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तिलहर में 19 नवंबर से सात दिसंबर तक चलने वाले फाइलेरिया आईडीए कार्यक्रम की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। बैठक में नगर आयुक्त सौम्या गुरुरानी, सीडीओ उत्कर्ष द्विवेदी, सीएमओ डॉ. विवेक कुमार मिश्रा समेत अधिकारी मौजूद रहे। संवाद
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