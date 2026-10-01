Shahjahanpur News: आयुष्मान कार्ड बनाने में तेजी लाएं, तालाबों की सफाई कराएं

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डीएम ने एक से 31 अक्तूबर तक चलने वाले विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान और 12 से 31 अक्तूबर तक होने वाले दस्तक अभियान की तैयारियों की भी समीक्षा की। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को जिम्मेदारियों का समय से पालन करने के निर्देश दिए। भावलखेड़ा, ददरौल, तिलहर समेत सभी विकासखंडों में तालाबों की सूची बनाकर सफाई कराने को कहा। विज्ञापन

तिलहर में 19 नवंबर से सात दिसंबर तक चलने वाले फाइलेरिया आईडीए कार्यक्रम की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। बैठक में नगर आयुक्त सौम्या गुरुरानी, सीडीओ उत्कर्ष द्विवेदी, सीएमओ डॉ. विवेक कुमार मिश्रा समेत अधिकारी मौजूद रहे। संवाद डीएम ने एक से 31 अक्तूबर तक चलने वाले विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान और 12 से 31 अक्तूबर तक होने वाले दस्तक अभियान की तैयारियों की भी समीक्षा की। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को जिम्मेदारियों का समय से पालन करने के निर्देश दिए। भावलखेड़ा, ददरौल, तिलहर समेत सभी विकासखंडों में तालाबों की सूची बनाकर सफाई कराने को कहा।तिलहर में 19 नवंबर से सात दिसंबर तक चलने वाले फाइलेरिया आईडीए कार्यक्रम की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। बैठक में नगर आयुक्त सौम्या गुरुरानी, सीडीओ उत्कर्ष द्विवेदी, सीएमओ डॉ. विवेक कुमार मिश्रा समेत अधिकारी मौजूद रहे। संवाद

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शाहजहांपुर। डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने मंगलवार को बिस्मिल सभागार में जिला स्वास्थ्य समिति और स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी पात्र लोगों के आयुष्मान कार्ड जल्द बनवाने के निर्देश दिए। कम कार्ड बनने वाले गांवों की सूची तैयार कर पात्र लोगों को चिह्नित करने और कोटेदारों के यहां आशाओं की ड्यूटी लगाकर कार्ड बनवाने को कहा।