Shahjahanpur News: अग्रिमा ने सीएसआईआर जेआरएफ में हासिल की 77वीं रैंक

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वनस्पति विज्ञान विभागाध्यक्ष डॉ. आदर्श पांडेय ने बताया कि अग्रिमा ने वर्ष 2024 में वनस्पति विज्ञान से एमएससी की उपाधि प्राप्त की थी। उनकी सफलता पर मुमुक्षु शिक्षा संकुल के मुख्य अधिष्ठाता स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए उज्ज्वल भविष्य की कामना की। कुलपति प्रो. पीबी सिंह, प्राचार्य प्रो. आरके आजाद, संकायाध्यक्ष डॉ. आलोक कुमार सिंह, मीडिया सहसमन्वयक शिशिर शुक्ला ने भी बधाई दी। संवाद

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शाहजहांपुर। स्वामी शुकदेवानंद कॉलेज के वनस्पति विज्ञान विभाग की छात्रा अग्रिमा गुप्ता ने लाइफ साइंस विषय में सीएसआईआर नेट (जेआरएफ) परीक्षा उत्तीर्ण कर कॉलेज का गौरव बढ़ाया है। उन्होंने 98.75 प्रतिशत अंकों के साथ अखिल भारतीय स्तर पर 77वीं रैंक हासिल की। परीक्षा में देशभर से 67,650 अभ्यर्थी शामिल हुए थे।