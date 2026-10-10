Shahjahanpur News: हंसपुर में बाइक सवारों पर फायरिंग करने का आरोप

आरोप है कि शनिवार शाम साढ़े सात बजे वह अपने पुत्र अभिजोत सिंह के साथ खेत पर थे। तभी जनपद पीलीभीत के थाना सेहरामऊ उत्तरी का रहने वाला एक व्यक्ति अपने दो साथियों के साथ बाइक से आया और गाली-गलौज करते हुए फायरिंग कर उन्हें और उनके पुत्र को जान से मारने की कोशिश की। उन्होंने पुत्र के साथ भागकर जान बचाई। रात में नौ बजे पीड़ित कई लोगों के साथ थाने पहुंचा और एक नामजद, दो अज्ञात लोगों के खिलाफ तहरीर दी।सीओ प्रवीण मलिक ने बताया कि दोनों पक्षों में जमीन का विवाद है। फायरिंग की सूचना पर पुलिस मौके पर गई थी। फायरिंग की घटना फर्जी पाई गई है। मामले की जांच कराई जा रही है। संवाद