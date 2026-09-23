Shahjahanpur News: सामान्य से अधिक तापमान, उमस ने किया परेशान
बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 01:51 AM IST
Updated Wed, 23 Sep 2026 01:51 AM IST
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शाहजहांपुर। धूप निकलने से तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है। सामान्य से अधिक तापमान होने से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। दिन में गर्मी होने के साथ रात में भी राहत नहीं मिल पा रही है। मौसम शुष्क रहने के साथ उमस और तापमान में वृद्धि होने की संभावना है।
गन्ना शोध संस्थान के मौसम वैज्ञानिक डॉ. मनमोहन सिंह ने बताया कि सितंबर में अधिकतम सामान्य तापमान 32.5 डिग्री और न्यूनतम सामान्य तापमान 24.5 डिग्री रहता है। मंगलवार को अधिकतम तापमान 34.8 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
अधिकतम तापमान सामान्य से 2.3 डिग्री और न्यूनतम तापमान 1.4 डिग्री अधिक है। सोमवार को अधिकतम तापमान 34.6 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस रहा था। अधिकतम तापमान में 0.2 डिग्री और न्यूनतम तापमान में 0.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है।
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उन्होंने बताया कि वायुदाब 10 मिलीबार गिरा हुआ है। उत्तरी हवा चल रही है। मौसम शुष्क रहने के साथ तापमान और उमस बढ़ने की संभावना है।
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गन्ना शोध संस्थान के मौसम वैज्ञानिक डॉ. मनमोहन सिंह ने बताया कि सितंबर में अधिकतम सामान्य तापमान 32.5 डिग्री और न्यूनतम सामान्य तापमान 24.5 डिग्री रहता है। मंगलवार को अधिकतम तापमान 34.8 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
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अधिकतम तापमान सामान्य से 2.3 डिग्री और न्यूनतम तापमान 1.4 डिग्री अधिक है। सोमवार को अधिकतम तापमान 34.6 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस रहा था। अधिकतम तापमान में 0.2 डिग्री और न्यूनतम तापमान में 0.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है।
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उन्होंने बताया कि वायुदाब 10 मिलीबार गिरा हुआ है। उत्तरी हवा चल रही है। मौसम शुष्क रहने के साथ तापमान और उमस बढ़ने की संभावना है।