Shahjahanpur News: हादसे में बाइक सवार मां की गोद से उछला मासूम ई-बस की छत पर जा गिरा, खरोंच तक नहीं आई

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

गांव नियामतपुर निवासी शैलेंद्र बुधवार को पत्नी लक्ष्मी और तीन वर्षीय बेटे के साथ बाइक से भाईदूज का पर्व मनाने ससुराल पीलीभीत जिले के थाना पूरनपुर के गांव जमुनिया जा रहे थे। मुड़िया मोड़ के पास उनकी बाइक व पुवायां की तरफ से आ रही कार में टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक पर बैठी लक्ष्मी की गोद में बैठा मासूम उछलकर पास में सवारियां उतार रही ई-बस की छत पर जा गिरा।अचानक हुए हादसे से मौके पर अफरातफरी मच गई। राहगीरों ने चालक को घटना की जानकारी देकर बस रुकवाई। बस से सावधानी के साथ बच्चे को उतारा गया। इस बीच केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद के एस्कार्ट में लगे सिंधौली थाने के प्रभारी निरीक्षक इंस्पेक्टर रवींद्र सिंह को सूचना मिली। वह भी तुरंत मौके पर पहुंचे और घायल दंपती को सीएचसी भिजवाया।लक्ष्मी की हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उन्हें राजकीय मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। पुलिस के अनुसार, कार के एयर बैग खुलने के कारण सवारों को मामूली चोट आई है।कार और बाइक में आमने-सामने टक्कर की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। टक्कर में बच्चा उछलकर ई-बस की छत पर गिरा था लेकिन वह सुरक्षित है। पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। मामले में अभी कोई तहरीर नहीं मिली है।- प्रवीण मलिक, सीओ पुवायांहादसे में दो घायलएक अन्य सड़क हादसे में दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर हो गई। इसमें कोरोकुइयां निवासी सलीम और कांट क्षेत्र के गांव हसनपुर निवासी हुकुम सिंह घायल हो गए। दोनों को उपचार के लिए सीएचसी भेजा गया है।